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Kısa çalışma ödeneği bugün yatıyor! İşçiler kaç saat çalışacak? İstismar edenlerin cezası nedir?
Milyonlarca çalışan beklediği kısa çalışma ödeneği bugün hesaplara yatacak. Her ayın 5'inde hak sahiplerine kısa çalışma ödeneği verilecek. İŞKUR resmi internet adresi e-sube sayfasından yayımlanan duyuruda ödenek alacakların İBAN bilgisini güncellemesi istendi. IBAN bildirilmemişse PTT Bank aracılığı ile ödenecek. Ancak çalışanlar bu süreçte kaç saat çalışacaklarını, merak ediyorlar. İşverenin kısa çalışma ödeneğini istismar etmesi halinde ne gibi yaptırımlar var nereye şikâyet edilir?
Giriş Tarihi: 05.05.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 10:18
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