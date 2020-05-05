05 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kısa çalışma ödeneği bugün yatıyor! İşçiler kaç saat çalışacak? İstismar edenlerin cezası nedir?

Kısa çalışma ödeneği bugün yatıyor! İşçiler kaç saat çalışacak? İstismar edenlerin cezası nedir?

Milyonlarca çalışan beklediği kısa çalışma ödeneği bugün hesaplara yatacak. Her ayın 5'inde hak sahiplerine kısa çalışma ödeneği verilecek. İŞKUR resmi internet adresi e-sube sayfasından yayımlanan duyuruda ödenek alacakların İBAN bilgisini güncellemesi istendi. IBAN bildirilmemişse PTT Bank aracılığı ile ödenecek. Ancak çalışanlar bu süreçte kaç saat çalışacaklarını, merak ediyorlar. İşverenin kısa çalışma ödeneğini istismar etmesi halinde ne gibi yaptırımlar var nereye şikâyet edilir?

Giriş Tarihi: 05.05.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 10:18
  • 1
  • 20
Kısa çalışma ödeneği bugün yatıyor! İşçiler kaç saat çalışacak? İstismar edenlerin cezası nedir?

Gazetevatan yazarı Dr. Cahit Evcil bugünkü yazısında bu önemli konuya değindi. Dr. Cahit Evcil, "İşvereninin kısa çalışmaya başvurduğunu, ancak iş yerinde faaliyetin kesintisiz devam ettiğini, ücretlerini İŞKUR'dan alacakları ve aradaki farkın kendilerine ödeneceği konusunda işveren tarafından bilgilendirildiklerini belirterek çalışma saatleri ne olacak?" sorusuna cevap verdi.

  • 2
  • 20
Kısa çalışma ödeneği bugün yatıyor! İşçiler kaç saat çalışacak? İstismar edenlerin cezası nedir?

Son günlerde bu ve buna benzer çok soru soruluyor. Ne yazık ki, kısa çalışmanın bazı işverenler tarafından suiistimal edildiğini, amacı dışında kullanıldığını bu sorulardan anlıyoruz. Gelin hangi durumlarda kısa çalışmaya başvurulabileceğine ve kısa çalışmanın amaçları dışında kullanılması halinde işverenlerin ne tür yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğine bakalım.

  • 3
  • 20
Kısa çalışma ödeneği bugün yatıyor! İşçiler kaç saat çalışacak? İstismar edenlerin cezası nedir?

Kısa çalışmaya başvuracak işverenin genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresini en az dört hafta boyunca ve yine en az üçte bir oranında azaltması gerekmektedir. Kısa çalışma işçinin onayına tabi değildir. İşveren tarafından kısa çalışmaya başvurulması halinde işçi bunu kabul etmek zorundadır.

  • 4
  • 20
Kısa çalışma ödeneği bugün yatıyor! İşçiler kaç saat çalışacak? İstismar edenlerin cezası nedir?

Kısa çalışma uygulaması işçi açısından haklı fesih nedeni oluşturmaz. Ancak işverenin kısa çalışma uygulamasına geçildiğini işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan etmesi, ilan yoluyla işçilere duyuru yapılamaması halinde ise yazılı bildirim yapması gerekmektedir. Bu dönemde yazılı bildirimin mesaj ya da e-mail yoluyla da yapılabileceği kanısındayız.

  • 5
  • 20
Kısa çalışma ödeneği bugün yatıyor! İşçiler kaç saat çalışacak? İstismar edenlerin cezası nedir?

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir. Yani işçinin, İŞKUR'a bildirilen süre içerisinde kalmak kaydıyla, günlük ve haftalık çalışma programı işveren tarafından belirlenir.