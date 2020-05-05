Kısa çalışma ödeneği bugün yatıyor! İşçiler kaç saat çalışacak? İstismar edenlerin cezası nedir?

Son günlerde bu ve buna benzer çok soru soruluyor. Ne yazık ki, kısa çalışmanın bazı işverenler tarafından suiistimal edildiğini, amacı dışında kullanıldığını bu sorulardan anlıyoruz. Gelin hangi durumlarda kısa çalışmaya başvurulabileceğine ve kısa çalışmanın amaçları dışında kullanılması halinde işverenlerin ne tür yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğine bakalım.