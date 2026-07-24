EĞİTİM DÜNYASI | Uzmanlar anlattı: Anaokulu eğitimi neden önemli?

A Haber Eğitim Dünyası programında anaokulu eğitiminin çocukların eğitim hayatındaki yeri ele alındı. Programda, anaokulu eğitiminin neden önemli olduğu, okul öncesi eğitimde bulunması gereken özellikler, okuryazarlık eğitiminin nasıl verilmesi gerektiği ve okulların öğrencilere kazandırması gereken temel beceriler değerlendirildi. Bil Eğitim Kurumları Eğitim Direktörü Ebru Unutmazer ile Bil Eğitim Kurumları Anaokulu-İlkokul Koordinatörü Doç. Dr. Ömer Faruk Tavşanlı, Ahmet Tunahan Şimşek'in sorularını yanıtladı.