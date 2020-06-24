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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Hasarsız diye sattığı araç hasarlı çıktı! Hasarı saklayan galerici için emsal karar! 45 bin liralık bedel indirimi |Video

Son dakika: Hasarsız diye sattığı araç hasarlı çıktı! Hasarı saklayan galerici için emsal karar! 45 bin liralık bedel indirimi |Video

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Giriş: 24.06.2020 16:57
Güncelleme:24.06.2020 17:09
Son dakika haberi... İzmir’de bir kadın galericinin “hasarsız” sözüne güvenerek ekspertiz raporu almadan bir otomobil satın aldı. Daha sonra aracı satmak isteyen kadın otomobilde 45 bin liralık hasar olduğunu öğrendi. Bunun üzerine mahkemeye başvurdu ve mahkemeden emsal niteliğinde bir karar çıktı. 2. el otomobil alırken nelere dikkat etmeli? Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı ve otomobil almak isteyen vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

İzmir'de bir kadın galericinin "hasarsız" sözüne güvenerek ekspertiz raporu almadan bir otomobil satın aldı. Daha sonra aracı satmak isteyen kadın otomobilde 45 bin liralık hasar olduğunu öğrendi. Bunun üzerine mahkemeye başvurdu ve mahkemeden emsal niteliğinde bir karar çıktı. 2. el otomobil alırken nelere dikkat etmeli? Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı ve otomobil almak isteyen vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

SATMAK İSTEDİĞİNDE BÜYÜK ŞOK YAŞADI

10 kullandıktan sonra satmak istediğinde müvekkilinin büyük şok yaşadığını belirten Çetinkaya, "Bu aracın normal değeri 325 bin lira değil 280 bin lira. Satışın gerçekleştiği tarihte müvekkilimin vermesi gereken miktar 280 bin lira iken 325 bin lira ödemiş olduğundan dolayı biz bu 45 bin liralık kısım için tüketici mahkemesinde bedel indirimi şeklinde dava açtık. Mahkeme de bedel indirimi kapsamında bizi haklı buldu ve emsal karara imza attı." ifadelerini kullandı.

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