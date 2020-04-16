Yerli dezenfektan BOREL bugün raflarda! BOREL Nerelerde satılıyor? Fiyatı ne kadar? |Video

Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Ar-Ge çalışmaları tamamlanan ve seri üretime geçen borlu el dezenfektanı BOREL bugün raflarda yerini aldı. Peki BOREL nerelerde satılacak? Fiyatı ne kadar olacak? A Haber muhabiri Rüya Akkuş, detayları Ankara'dan aktardı.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Ar-Ge çalışmaları tamamlanan ve seri üretime geçen borlu el dezenfektanı BOREL bugün raflarda. Bakanlığın belirlemiş olduğu tavsiye fiyatı ise 7 lira 45 kuruş olan BOREL, en bilindik neredeyse her mahallede bulunan her köşe başında bulunan süpermarketlerin hepsinde olacağı belirtildi.

Dönmez, yerli dezenfektan BOREL'in tanıtım toplantısında, salgınla mücadelede el temizliğinin çok önemli olduğunu ve sabunla elleri yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda ise dezenfektan kullanarak kişisel hijyenin sağlanabileceğini söyledi. Bor katkılı yerli dezenfektan BOREL'in cilde zarar vermediğinin altını çizen Dönmez, "BOREL'in içeriğinde bulunan bor, etil alkol, gliserin, aloe vera, çay ağacı yağı ve lavanta elleri nemlendiriyor ve dermatolojik problemlere neden olmuyor. Borun anti-bakteriyel özelliği eldeki mikrop ve bakterilerle mücadele ederken eldeki yaraların da daha çabuk iyileşmesine katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.



SERİ ÜRETİM TALİMATINI BAŞKAN ERDOĞAN VERDİ



BOREN tarafından Ar-Ge çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanının laboratuvar süreçlerini hızla tamamlayarak seri üretime hazır hale getirdiklerini anlatan Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ekiplerinin gece gündüz yoğun bir gayret göstererek seri üretime geçtiklerini belirtti.

BOREL'in ilk etapta 100 mililitrelik boyutlarda piyasaya çıkacağını aktaran Dönmez, "1 litre ve 5 litrelik üretimler için arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah oradaki süreci de en kısa sürede tamamlayacağız. Eti Maden, Türkiye'nin ilk bor katkılı temizlik ürünü BORON'dan önemli bir tecrübe edindi. Üretim aşamasından dağıtıma kadar önemli bir başarı yakalayan BORON, milletimizin teveccühüne mazhar oldu. BORON'un kalitesi BOREL'e de referans olacak. İnanıyorum ki milletimiz tıpkı BORON'a olduğu gibi BOREL'e de aynı ilgi ve alakayı gösterecek" diye konuştu.



İLK PARTİ ÖN SAFLARDAKİ KAHRAMANLARA GİDECEK



Dönmez, BOREL'in ilk parti üretiminin salgınla mücadelede sahada olan kahramanlara gönderileceğini belirterek, BOREL ürünü yüklü 4 kamyonun bakanlıktan yola çıktığını aktararak, şöyle devam etti:

"İlk partiyi bu meşakkatli yükü omuzlayan, bizlere nefes olmak için varını yoğunu ortaya koyan sağlık çalışanlarımız için Sağlık Bakanlığımıza, ikincisini, kamu düzenini sağlayan güvenlik güçlerimiz için İçişleri Bakanlığımıza, üçüncüsünü 65 yaş ve üzeri risk grubundaki büyüklerimiz için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza, dördüncü kamyonumuzu da enerjimiz hiç bitmesin diye sahada görev yapan mesai arkadaşlarımız için yola çıkaracağız. Bakanlık olarak enerji arzının kesintisiz sağlanması için sahadayız. Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt başta olmak üzere üretimden dağıtıma kadar kesintisiz enerji için 7/24 sahada çalışan mesai arkadaşlarımızı da bu vesileyle bir kere daha teşekkür etmek istiyorum."