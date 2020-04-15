Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez'den yerli dezenfektan BOREL ile ilgili flaş açıklama |Video

Son dakika haberi; Yerli dezenfektan BOREL ile ilgili açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez, "Seri üretime hazır hale getirdik. Yarın farklı satış noktalarında olacak." dedi. Bakan Dönmez, "BOREL eli nemlendiriyor, dermotajik sorunlara yer açmıyor." ifadelerini kullandı.