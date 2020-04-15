Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez'den yerli dezenfektan BOREL ile ilgili flaş açıklama
Yerli dezenfektan BOREL ile ilgili açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez, "Seri üretime hazır hale getirdik. Yarın farklı satış noktalarında olacak." dedi. Bakan Dönmez, "BOREL eli nemlendiriyor, dermotajik sorunlara yer açmıyor." ifadelerini kulllandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, bordan üretilen yerli dezenfektan BOREL için düzenlenen "Tanıtım Töreni"ne katıldı. Bakan Dönmez, yarından itibaren Borel'in satışa sunulacağını söyledi.
Bakan Dönmez'in konuşması şöyle:
-Koronavirüsle mücadele önce ellerle başlıyor.
-Kişisel hijyen ürünlerine aşırı talep oldu.
-Benzine etanol karıştırma zorunluluğunu bir süreliğine kaldırdık. Sıkıntıları giderdik.
-Ekibimiz gece gündüz yoğun seri üretimine geçtik. Borel yarından itibaren farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşacak.
-Borel ele zarar vermiyor. İçeriğindeki maddeler elleri nemlendiriyor ve dermatolojik sorunlara neden olmuyor. Eldeki yaraların çabuk iyileşmesine katkı sağlıyor.
-100 mililitrelik boyutta satışa çıkacak.
-Borel'in ilk parti üretimini sahada olan kahramanlarımıza hediye ediyoruz.
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