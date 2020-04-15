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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez'den yerli dezenfektan BOREL ile ilgili flaş açıklama

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez'den yerli dezenfektan BOREL ile ilgili flaş açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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BAKAN DUYURDU: YARIN SATIŞA ÇIKIYOR

Yerli dezenfektan BOREL ile ilgili açıklamalarda bulunan ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez, "Seri üretime hazır hale getirdik. Yarın farklı satış noktalarında olacak." dedi. Bakan Dönmez, "BOREL eli nemlendiriyor, dermotajik sorunlara yer açmıyor." ifadelerini kulllandı.

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, bordan üretilen yerli dezenfektan BOREL için düzenlenen "Tanıtım Töreni"ne katıldı. Bakan Dönmez, yarından itibaren Borel'in satışa sunulacağını söyledi.

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez'den yerli dezenfektan BOREL ile ilgili flaş açıklama |Video ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLARI BAKANI FATİH DÖNMEZ'DEN YERLİ DEZENFEKTAN BOREL İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA |VİDEO

Bakan Dönmez'in konuşması şöyle:

-Koronavirüsle mücadele önce ellerle başlıyor.

-Kişisel hijyen ürünlerine aşırı talep oldu.

-Benzine etanol karıştırma zorunluluğunu bir süreliğine kaldırdık. Sıkıntıları giderdik.

-Ekibimiz gece gündüz yoğun seri üretimine geçtik. Borel yarından itibaren farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşacak.

-Borel ele zarar vermiyor. İçeriğindeki maddeler elleri nemlendiriyor ve dermatolojik sorunlara neden olmuyor. Eldeki yaraların çabuk iyileşmesine katkı sağlıyor.

-100 mililitrelik boyutta satışa çıkacak.

-Borel'in ilk parti üretimini sahada olan kahramanlarımıza hediye ediyoruz.

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