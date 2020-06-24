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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Veriler güçleneceğimizi gösteriyor | Video

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Veriler güçleneceğimizi gösteriyor | Video

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Giriş: 24.06.2020 16:48
Güncelleme:24.06.2020 17:10
Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmette %8.5, perakendede %9.3 ve inşaatta %33.1 arttı. Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan TÜİK tarafından açıklanan sektörel güven endekslerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"VERİLER GÜÇLENECEĞİMİZİ GÖSTERİYOR"

Bakan Albayrak, açıklamasında "Güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmette %8.5, perakendede %9.3 ve inşaatta %33.1 arttı. Ekonomik İstikrar Kalkanı ile verdiğimiz destekler, sektörel güven endekslerimize de yansıdı. Veriler bu zor süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızı destekliyor." ifadelerini kullandı.

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