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Son dakika: Ekonomiye istihdam kalkanı işsizliğe çare olacak! Piyasaya 10 yıl vadeli can suyu! Kimler faydalanacak? |Video

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Giriş: 10.06.2020 12:18
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "Ekonomiye istihdam kalkanı" paketi işsizliğe çare olacak. Peki detaylar neler? Tamamlayıcı emeklilik nedir? Kimler yararlanacak? Piyasalara verilen 10 yıl vadeli krediden kimler faydalanabilecek? Sosyal destekler neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında bu konularla ilgili detayları anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "Ekonomiye istihdam kalkanı" paketi işsizliğe çare olacak. Peki detaylar neler? Tamamlayıcı emeklilik nedir? Kimler yararlanacak? Piyasalara verilen 10 yıl vadeli krediden kimler faydalanabilecek? Sosyal destekler neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında bu konularla ilgili detayları anlattı.

Son dakika: Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu SON DAKİKA: YENİ İSTİHDAM KALKANI PAKETİNİN AYRINTILARI BELLİ OLDU
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi: İstihdam kalkanı paketi geliyor SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK MÜJDEYİ VERDİ: İSTİHDAM KALKANI PAKETİ GELİYOR

İŞSİZLİĞE ÇARE OLACAK

* 25 yaş altı ile kadınların istihdamına kolaylık getirilecek.

* Her yeni istihdam için ücret ve prim desteği

* 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 arasında işsiz kalana 1.753 lira ücret desteği

* Kayıt dışı çalışırken işsiz kalanlara ise işten çıkarma yasağı süresince 1.177 lira nakit ücret desteği verilecek.

* İşten çıkarma yasağı ve nakdi ücret desteği 30 Eylül'e uzuyor

* Normal çalışmaya geçen işletmelere her işçi için 3 ay prim desteği

* Kayıt dışı çalışanlara sigorta yapana özel teşvik verilecek, ceza uygulanmayacak

* 50 yaş üstüne esnek çalışma imkanı gelecek.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK GELİYOR! 10 YIL SONRA MAAŞ

Son dakika: Başkan Erdoğandan ulusa sesleniş! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için yeni karar alındı mı? SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ULUSA SESLENİŞ! 18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN YENİ KARAR ALINDI MI?

PİYASAYA 10 YIL VADELİ CAN SUYU

KİMLER YARARLANACAK?

MERKEZ BANKASI NİYE KREDİ VERİYOR TARTIŞMASI

Faruk Erdem konu ile ilgili, "Kredinin kaynağı Merkez Bankası. Merkez Bankası niye kredi veriyor diye bir tartışma var. Merkez Bankası kanunun 56'ncı maddesine bakarsanız reeskont kredisi dediğimiz taahhütlü kredilerde yetkisi var. Tartışmaya açık değil ama manipüle etmeye çalıştılar." ifadelerini kullandı.

SOSYAL DESTEKLER 12 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Son dakika: İşten çıkarma yasağı uzayacak mı? Kısa çalışma ve ücretsiz izin nakdi ücret desteği devam edecek mi? SON DAKİKA: İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZAYACAK MI? KISA ÇALIŞMA VE ÜCRETSİZ İZİN NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?
Milyonlar bu habere kilitlendi! Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı... MİLYONLAR BU HABERE KİLİTLENDİ! KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ UZAYACAK MI? İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI...

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