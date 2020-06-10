Son dakika: Ekonomiye istihdam kalkanı işsizliğe çare olacak! Piyasaya 10 yıl vadeli can suyu! Kimler faydalanacak? |Video

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "Ekonomiye istihdam kalkanı" paketi işsizliğe çare olacak. Peki detaylar neler? Tamamlayıcı emeklilik nedir? Kimler yararlanacak? Piyasalara verilen 10 yıl vadeli krediden kimler faydalanabilecek? Sosyal destekler neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında bu konularla ilgili detayları anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "Ekonomiye istihdam kalkanı" paketi işsizliğe çare olacak. Peki detaylar neler? Tamamlayıcı emeklilik nedir? Kimler yararlanacak? Piyasalara verilen 10 yıl vadeli krediden kimler faydalanabilecek? Sosyal destekler neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında bu konularla ilgili detayları anlattı.

İŞSİZLİĞE ÇARE OLACAK

* 25 yaş altı ile kadınların istihdamına kolaylık getirilecek.

* Her yeni istihdam için ücret ve prim desteği

* 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 arasında işsiz kalana 1.753 lira ücret desteği

* Kayıt dışı çalışırken işsiz kalanlara ise işten çıkarma yasağı süresince 1.177 lira nakit ücret desteği verilecek.

* İşten çıkarma yasağı ve nakdi ücret desteği 30 Eylül'e uzuyor

* Normal çalışmaya geçen işletmelere her işçi için 3 ay prim desteği

* Kayıt dışı çalışanlara sigorta yapana özel teşvik verilecek, ceza uygulanmayacak

* 50 yaş üstüne esnek çalışma imkanı gelecek.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK GELİYOR! 10 YIL SONRA MAAŞ





PİYASAYA 10 YIL VADELİ CAN SUYU

KİMLER YARARLANACAK?

MERKEZ BANKASI NİYE KREDİ VERİYOR TARTIŞMASI

Faruk Erdem konu ile ilgili, "Kredinin kaynağı Merkez Bankası. Merkez Bankası niye kredi veriyor diye bir tartışma var. Merkez Bankası kanunun 56'ncı maddesine bakarsanız reeskont kredisi dediğimiz taahhütlü kredilerde yetkisi var. Tartışmaya açık değil ama manipüle etmeye çalıştılar." ifadelerini kullandı.

SOSYAL DESTEKLER 12 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI