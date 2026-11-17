Van'da Karadeniz köyü! 61 yıldır Trabzon kültürünü yaşatıyorlar

1965 yılında Trabzon'da yaşanan sel felaketinden etkilenen aileler, devlet tarafından Van'ın Özalp ilçesine bağlı Emek köyüne yerleştirildi. Aradan geçen 61 yıla rağmen Karadeniz kültürünü yaşatmaya devam eden köy sakinleri, geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. A Haber'in "Şehre Yakın" ekibi, Van'daki Karadeniz köyünün günlük yaşamını ve birbirinden ilginç hikayelerini ekrana taşıdı. A Haber muhabiri Nazlı Timur ve kameraman Orhan An, köydeki yaşamı görüntüleyerek ayrıntıları izleyicilere aktardı.