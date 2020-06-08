08 Haziran 2020, Pazartesi
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Milyonlar bu habere kilitlendi! Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı...

Son dakika... Kısa çalışma ödeneği ve ? Yeni koronavirüsten (Kovid-19) olumsuz etkilenen işverenler için uygulanan kısa çalışma ödeneği ile 15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için verilen nakdi ücret desteği ödemeleri sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı gündemde. Peki, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşte cevaplar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.06.2020
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZAYACAK MI?

Son dakika haberi... Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin maaş desteği süresi uzayacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteğinin ne zaman biteceği belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinesinde ödenen bu destekler için sürenin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ve ? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

İşten çıkarma yasağı 17 Temmuz'da sona erecek. Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık dışında işveren bu tarihe kadar işten çıkarma yapamayacak.

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