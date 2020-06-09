Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ulusa sesleniş! 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için yeni karar alındı mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs süreci hakkındaki yeni gelişmeler ve gündem hakkında önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

Salgın dönemini özellikle Avrupa ile kıyasladığımızda en az kısıtlama ve ekonomik zorlukla atlattığımız bir gerçektir. Bu musibet tamamen silinene kadar hayatımızı maske, mesafe ve titizlik kuralları ile devam ettireceğiz. Yeni normal dediğimiz sürenin bir süre daha devam edeceğine kendimizi alıştırmalıyız. İhtiyaç duyduğumuz her türlü imkana sahibiz. Sadece bu süreçte açtığımız hastanelerin yatak kapasitesi pek çok ülke ile yarışacak durumda. Modernize ettiğimiz hastaneler sayesinde güvendeyiz. Genel Sağlık Sigortası Sistemimiz dünyaya örnek olmuştu. Sayıları 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla milletimizin hizmetindeyiz. Milletimiz artık bilinçlenmiştir. Elbette zaman zaman istemediğimiz görüntüleri şahit oluyoruz.

İnşallah her şey çok farklı gelişecek Milletimden hem yeni dönemin kurallarına uyarak işine sıkı sıkı sarılarak destek vermesini bekliyoruz. 2023 hedeflerimize varmaya çok yakınız. Evlatlarımıza emanet edeceğimiz büyük ve güçlü Türkiye'nin son dönemeçlerine giriyoruz. Gelin milli iradeye sahip çıkarak, ekonomimizi büyüterek güvenliğimizi sınırlarımızın ötesine çıkartarak tek yumruk halinde zaferle noktalayalım. Darbenin ve cuntaların pençesinden kurtarıp yerli ve milli ülkemize borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebiliriz.

Hiçbir salgının ülke ve millet olarak dayanışmamızdan kardeşliğimizden büyük olmadığını bilerek yolumuza devam ediyoruz. Kimi kısıtlamaları değerlendirerek milletimizle paylaşıyoruz.

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Lokanta, kafe ve kıraathane gibi işletmelerin kapanış saat 24.00 oldu. Sinema ve tiyatro gibi gösterim yerleri faaliyete geçebilecek. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 arasında dışarı çıkabilecek. 18 yaş altı için ise ebeveynleri yanlarında olmak şartıyla tümüyle kısıtlamaları kalkmıştır. Nikah salonları 15 hazirandan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallar çerçevesinde işlerine başlayabilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLAÇ AÇIKLAMASI

Ruhsat sürecinin tamamlanmasının ardından ilacımız kullanıma başlayacak.

TÜRKİYE AYAKTA KALAN ÜLKE OLDU

DSÖ ve IMF'nin açıklamalarını takip ettik. 2020'de dünya genelinde büyük üretim kayıpları, işsizlik oranlarında yükselişler beklendi. Merkez Bankaları maliye ve para politikalarını içeren paketler açıklandı. Avrupa ve Amerika'da açıklanan yüksek paketlere rağmen toparlanma sınırlı görüldü. Oldukça ciddi rakamlara çıkan kamu destekleri de büyük darbe vuracak gibi görülüyor.

Türkiye ise kapsamlı tedbirleriyle en aza indirmeyi başardı. Dünyanın en iyi sağlık sitemlerinden birine sahip olmakla birlikte sağlım yapımızla birlikte tüm vatandaşlarına ücretsiz hizmet veren nadir ülkelerden biri oldu.

Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet diyerek18 yıl öne 4 temel taş belirlemiştik. Bunların ardından ulaşım, tarım, enerji ve dış politikayı da ekledik. Türkiye artık yerinde duramayan ve daha da güçlenen ileri yürüyen bir ülke oldu.

Mart ayından bu yana 3 milyondan fazla kişi kısa çalışma programından yararlandı. 5 milyar tl harcama yapıldı. Bu durumdan yararlanamayanlara da nakdi destek verdik. Bu destekden de 1 milyondan fazla kişi yararlandı. Halkbank aracılığı ile 1 milyon 300 bin vatandaşımıza destek verildi.

Esnafımızın, üreticimizin, sanayicimizin ve çalışanlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. Verdiğimiz mücadeleyi salgın döneminde de başarıyla sürdürdük. Enflasyon ve faizlerin düşüşe geçtiği önemli başarıların elde edildiği kazanımlara sahip çıktı. Ekonomik İstikrar Kalkanı gibi çok tedbirlik bir paketi hızlı bir şekilde devreye alabilirdik. Dışarıdan ve uluslararası hiçbir şirketten talepte bulunmadan vatandaşlarımıza sahip çıktık.

Konutta tarihin en düşük maliyetleri ve en kolay ödemelerini veren bir duruma geldik. Otomotivde de aynı finanssal destekleri sağladık Devreye aldığımız adımlar Türkiye'nin ekonomik açıdan ne kadar sağlam olduğunu sergiledi. İstihdamda gerçekleştireceğimiz sıçrama ile bu durumu taçlandırmamız lazım. Çok kapsamlı bir reform planı hazırladık. ocak 2019 Nisan 2020 arasında işsiz kalan arkadaşlarımıza istihdam sağlamyı hedefledik. Salgın öncesinden daha iyi bir istihdam dönemine gelmek için uğraşacağız.

25 YAŞ ALTINA İSTİHDAM DESTEĞİ

25 yaş altı ve 50 yaş üstünün kolay bir şekilde istihdam edilmesi için çalışma başlatıyoruz. Tesis edilecek karma model ile işçilerin kazanılmış hakları korunacak. İlave destek de sağlayacağız. Çalışanlarımız emeklilikte daha da rahat edecek. Devlet bu konuda elini taşın altına koyacak. İsthidam kalkanını sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz. Uzun vadeli kaynak sağlayacak bir sistem kuracağız. Tamamlayıcı emeklilik sistemini de inşallah 2022'de yürürlüğe koyacağız.

TERÖRLE MÜCADELE

Devlet dağda taşta Cudi'de Gabar'da her yerde mücadelesini yapıyor. Polisimiz, Mehmetçiğimiz, korucumuz ve jandarmamız bayram seyran demeden terörle mücadelesini sürdürüyor.

Savunma Sanayi'deki yatırımlar yüzde 70'lere çıktı. Tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelemiz sürecek.

Ülkemizde çalışmak isteyen herkesi iş sahibi edene kadar proje üretmeye çalışmaya devam edeceğiz. Real sektörümüze ve sanayicimize daha çok destek vereceğiz. İstihdamı daha çok artıracağız.

Salgın döneminde ülkelerin kendi kendisine yetebilmesi daha çok anlaşıldı.

Türkiye son dönemde çok önemli adımlar attı. 20 milyar liralık yatırım teşvik planı bunlardan biridir. Ertelenen yatırım planlarını öne çekmek için çalışıyoruz. Salgın dönemindeki mücadelemiz ile bu alanda dünyadaki en iyilerden biri olduğumuzu gösterdik. Dünya ekonomisindeki yerimizi daha da sağlama alacağız.

İçerdekiler hala anlamak istemiyor. İlk çeyrekte Türkiye dünyada yüzde 4,5 ile 1. sırada gösteriliyor. Bu büyümeyi devam ettireceğiz. Çünkü zemin sağlam. Nisan'daki kayıplarımıza rağmen Mayıs ayı verileri geleceği işaret ediyor. Firmalarımızın üretimlerine devam etmelerinin payı var. Toparlanma yerini inşallah hızlı bir büyümeye bırakacaktır. Bu olumlu süreci desteklemekte kararlıyız.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ENFLASYON MESAJI

Amacımız 2020'de yüzde 8,5 olarak belirlenen enflasyonu 2021'de yüzde 6, 2022'de yüzde 5'in altına indirmeyi planlıyoruz. Birileri zil takıp oynuyordu. Bakın Borsa İstanbul ne hale geldi. Hadi bunları da söyleyin. Daha çok güzel şeyler göreceksiniz.

Tüm bu göstergenler Türkiye'nin normalleşme dönemine güçlü girdiğini gösteriyor. Bu tablo 2023 hedefine ekonomimizi de hazırlayacak.

125 ÜLKEYE TIBBİ YARDIM

128 ülkeden 80 bin vatandaşımızı Türkiye'ye getirerek ailelerine kavuşturduk. Dış politikadaki başarılı sürecimizde 125 ülkeye de koronavirüsle mücadele için 125 ülkeye tıbbi yardım gönderdik.

Rusya ile 5 Mart'ta imzaladığımız mutabakatı sürdürdük. İdlib'in çatışma ortamına sürüklenmesine izin vermeyeceğiz.

TERÖR NEFES ALDIRILMIYOR

Bölücü terör örgütünün yeniden palazlanma çalışmalarına müsade etmedik. Operasyonlarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürdük.

İnsanımıza ekmek götüren gruplarımıza yapılan kalleş saldırıları da unutmadık. Bölücü terör örgütüne nefes aldırmıyor. Türkiye 40 yıla yaklaşan terörle mücadelesinde altın çağını yaşıyor. Emperyalistlere tetikçilik yapanlar kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaklar. Türkiye inşallah çok yakında terör belasını gündeminden çıkartacaktır.

Detaylar gelecek...