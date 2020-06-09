Son dakika: İşten çıkarma yasağı uzayacak mı? Kısa çalışma ve ücretsiz izin nakdi ücret desteği devam edecek mi?
Son dakika haberi... İşten çıkarma yasağı uzayacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında bir takım ekonomik tedbirler alınmıştı. Bu kapsamda işten çıkarma 3 ay yasaklanmıştı. Kısa çalışma ödeneği şartları kolaylaştırılmış, ücretsiz izne çıkarılanlara nakdi ücret desteği sağlanmıştı. Bu sürelerin uzatılması gündemdeki yerini koruyor. Peki, işten çıkarma yasağı uzayacak mı? Kısa çalışma ve ücretsiz izin nakdi ücret desteği devam edecek mi? İşte son gelişmeler...
Son dakika... İşten çıkarma yasağı, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği süresi uzayacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi açıklanmıştı. Koronavirüs pandemisinden olumsuz etkilenen ve 15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için verilen nakdi ücret desteği sürelerinin uzatılması talep ediliyor. Gözler, bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısından gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, işten çıkarma yasağı uzayacak mı? Kısa çalışma ve ücretsiz izin nakdi ücret desteği devam edecek mi? İşte merak edilenler...
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZAYACAK MI?
İşten çıkarma yasağı 17 Temmuz'da sona erecek. Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık dışında işveren bu tarihe kadar işten çıkarma yapamayacak. Bu sürenin uzatılması gündemde. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA
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