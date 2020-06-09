Son dakika: Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu

Koronavirüs salgını sürecinde alınan ekonomik önlemler uzatılıyor. İstihdam Kalkanı Paketinde yer alan detaylara göre kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 3 ay daha devam edecek.

İşte İstihdam Kalkanı Paketinin detayları:

-Salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.

-Ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek.

-Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliği ile devam edecek.

-İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında;

- İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,

- Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi hizmetleri sağlanmaktadır.

İş yerinde Kısa Çalışma Ödeneği'nin Uygulanabilmesi için;

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR'a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu iş yerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

-İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

-Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması), İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

BAKAN ALBAYRAK DUYURMUŞTU

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin hemen ardından kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izne ayrılan işçiye ödenek, işsizlik maaşı gibi birçok destek paketi açıklanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu İstihdam Kalkanı Paketi ile ilgili hazırlıklarda da sona gelindi.

17 TEMMUZ'DA BİTECEKTİ

Corona virüs salgınında çalışanların olumsuz etkilenmesini en aza indirmek için 17 Nisan tarihinde firmalara 3 ay boyunca işten çıkarma yasağı getirilmişti. Yasak normalde 17 Temmuz'a kadar devam edecekti. 3 aylık uzatma ile birlikte yasak 17 Ekim'e kadar uzatılmış olacak.