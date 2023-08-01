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Son dakika! BDDK yeni düzenlemeyi duyurdu: Kredi kartıyla taksitli harcamalara sınırlama

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Giriş: 01.08.2023 11:36
Son dakika haberleri... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK), kredi kartıyla taksitli harcamalara yönelik yeni kararlar aldı. Alınan karara göre, havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışı harcamalara taksit yapılmayacak.
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