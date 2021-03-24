Son dakika: Başkan Erdoğan’dan döviz kuru mesajı ve vatandaşa çağrı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 manifestosunu, yeni kadrolarını, A takımındaki kan değişikliğini açıklayacağı ve seçim startını vereceği AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. “Son birkaç gündür piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, taşıdığı potansiyeli ve yarınını yansıtmıyor” ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, vatandaşlara çağrıda bulunarak “Evlerinde döviz ve altın tutan vatandaşlarımdan bunları çeşitli finans araçlarına yatırarak, ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN