Son dakika: AK Parti'de tarihi gün! Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 manifestosunu açıkladı

"YOLA GEÇMİŞTEN ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

Biraz önce de ifade ettim; geleceğe bakarken yola geçmişten çıkmamız gerekiyor. Hem millet olarak hem medeniyet olarak öylesine köklü, öylesine kadim, öylesine zengin bir maziye sahibiz ki, hepsini anlatmaya kalksak, buna günler, aylar yetmez. Bunun için sadece önemli dönüm noktalarına işaret ederek, ülkemize kazandırdıklarımıza gelmek istiyorum.

Coğrafyamızdaki varlığımızı değil ama mutlak hükümranlığımızı Malazgirt Zaferiyle başlatıyoruz. Malazgirt, tıpkı bugün her kökenden, her meşrepten insanımızın milli birliğimize, ülke bütünlüğümüze sahip çıktığı gibi, Anadolu'nun tüm renklerinin ortak zaferidir. Sultan Alparslan'ın, kefen niyetine giydiği beyaz kaftanı, kalpten kalbe, elden ele hiç yere düşmeden, lekelenmeden bugüne kadar gelmiştir. Sınırlarımızı koruyan askerimiz de güvenliğimizi sağlayan polisimiz ve jandarmamız da üretimiyle ve emeğiyle ülkemize katkı sağlayan her bir insanımız da Sultan Alparslan'ın manevi kaftanının birer muhafızıdır.

Bu kutlu zaferden hemen birkaç yıl sonra Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın İznik'te kurduğu, daha sonra başkenti Konya'ya taşınan Anadolu Selçuklu Devleti, coğrafyamızdaki ilk kalıcı mührümüzdür. Osman Gazi'nin Söğüt'te diktiği Osmanlı Çınarı, tam 6 asır boyunca Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında medeniyetimizin merhamet, adalet ve refah bayrağını dalgalandırmıştır. Sultan Fatih'in İstanbul'u fethiyle, Osmanlının dünya tarihinin en büyük devletlerinden biri olma vasfı, tartışmasız bir şekilde tescillenmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından tarihe gömülmek istenen bu millet, İstiklal Harbi'ni başarıya ulaştırıp yeni devleti Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak, bir kez daha ayağa kalkmıştır.

"HER YOLU DENEMEYE DEVAM ETTİLER"

Şairin, "Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın" diyerek tarif ettiği bu büyük şahlanışın ardından da ülke ve millet olarak bizi rüyalarımızdan uzak tutmak için her yolu denemeye devam ettiler. Türkiye ne zaman demokrasi ve kalkınma hamlesine girişse, karşısına içeriden ve dışarıdan nice engeller çıkartıldı. Rahmetli Menderes'in ve rahmetli Özal'ın çabalarıyla, rahmetli Erbakan ve rahmetli Türkeş'in dirayetli duruşlarıyla elde edilen kazanımlar, bizi ancak 2000'lerin başına kadar getirmeye yetebildi.

AK Parti, milletimizin tarih ve medeniyet iddiasının temsilcisi olarak iktidara geldiğinde, karşımızda her şeyiyle tel tel dökülen bir ülke vardı. Demokrasimiz yaralıydı, kalkınmamız eksikti, huzurumuz kaçıktı, ama hamdolsun inancımız ve umudumuz dipdiriydi. AK Parti, milli iradenin üstünlüğünü tam manasıyla tesis ederek Türkiye'de demokrasiyi güçlendirdi. AK Parti, 81 vilayetimizin tamamını, eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda yaptığı yatırımlarla kalkındırdı. AK Parti, polemik ve kavga siyasetinin yerine eser ve hizmet siyasetini getirerek, asırlık kayıplarımızın sebebi olan zihniyeti değiştirdi. AK Parti, kesintisiz reformlarıyla ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma mücadelesini adım adım ileriye taşıdı. Bu tarihi dönüşümü en güzel rakamlar anlatıyor.