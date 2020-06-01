Son dakika: Bakan Albayrak'tan Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketiyle ilgili flaş açıklama |Video

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bugün açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, "Yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bugün açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketi ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda; "Yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.