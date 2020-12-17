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Son dakika: Asgari geçim indirimi artıyor! Yeni yılda AGİ ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? 2021 asgari geçim indirimini canlı yayında anlattı
Son dakika haberi... Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Asgari geçim indirimi artıyor! Peki yeni yılda AGİ ne kadar olacak? 2021 asgari geçim indirimine göre kim ne kadar alacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
Son dakika haberi... Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Asgari geçim indirimi artıyor! Peki yeni yılda AGİ ne kadar olacak? 2021 asgari geçim indirimine göre kim ne kadar alacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.