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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Asgari geçim indirimi artıyor! Yeni yılda AGİ ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? 2021 asgari geçim indirimini canlı yayında anlattı

Son dakika: Asgari geçim indirimi artıyor! Yeni yılda AGİ ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? 2021 asgari geçim indirimini canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 17.12.2020 10:01
Güncelleme:17.12.2020 11:21
Son dakika haberi... Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Asgari geçim indirimi artıyor! Peki yeni yılda AGİ ne kadar olacak? 2021 asgari geçim indirimine göre kim ne kadar alacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi... Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Asgari geçim indirimi artıyor! Peki yeni yılda AGİ ne kadar olacak? 2021 asgari geçim indirimine göre kim ne kadar alacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

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