ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret 3. toplantı 22 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir matematik tabi, böyle olacak demiyorum ama hep böyle olmuş. Hep bir önceki yılın enflasyon oranının yüzde 3 ya da 4 puan üstünde zam olmuş. 2009'da 6,53 gerçekleşmiş enflasyon, 2010 asgari ücreti 9,7 artmış. 2020 yıl sonu enflasyon tahmini 12.1 - 12.47 çıkıyor. Asgari ücretin artış oranı da enflasyon artı 3-4 puan olursa yüzde 15-16 olduğunu düşünelim. Tahmini brüt asgari ücret 3.384.45 TL – 3.413.88 TL, tahmini net asgari ücret 2.673.40 TL – 2.696.65 TL olabilir." ifadelerini kullandı.