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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Asgari ücret zammı son durum: 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Zam oranı... Asgari ücret zammı son durum: 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Zam oranı... Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala, milyonlarca işçinin gözü kulağı yeni asgari ücretten gelecek haberde. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı tamamlandı. Yeni ücretin belirlenmesine son iki toplantı kaldı. Komisyonun üçüncü toplantı tarihi belli oldu. Peki, 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilenler... Giriş Tarihi: 17.12.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 10:27
Asgari ücret ne kadar olacak? 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Aralık ayının yavaş yavaş sonlarına gelirken, yeni ücreti ne kadar olacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilen toplantıların üçüncüsü için hazırlıklar başladı. Tarafların yeni ücret ile ilgili teklifleri ortaya çıktı. Peki, 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret 3. toplantı 22 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamada,
"Bu bir matematik tabi, böyle olacak demiyorum ama hep böyle olmuş. Hep bir önceki yılın enflasyon oranının yüzde 3 ya da 4 puan üstünde zam olmuş. 2009'da 6,53 gerçekleşmiş enflasyon, 2010 asgari ücreti 9,7 artmış. 2020 yıl sonu enflasyon tahmini 12.1 - 12.47 çıkıyor. Asgari ücretin artış oranı da enflasyon artı 3-4 puan olursa yüzde 15-16 olduğunu düşünelim. Tahmini brüt asgari ücret 3.384.45 TL – 3.413.88 TL, tahmini net asgari ücret 2.673.40 TL – 2.696.65 TL olabilir." ifadelerini kullandı. 2021 AGİ MİKTARI NE KADAR OLACAK?
Eğer asgari ücret yüzde 15 zamlanarak brüt 3 bin 384 lira 45 kuruşa, net 2 bin 672 liraya çıkarsa, AGİ tutarları lira 253,83-431,51 lira aralığına yükselecek.
HAK-İŞ HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Asgari ücretin beklentilere ve ülkemiz gerçeklerine denk düşecek bir şekilde artırılması gerekmektedir. HAK-İŞ olarak, asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, asgari ücret belirlenirken yıl sonunda gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınmalı ve bu oranın üzerine iyileştirme ve refah payı ilave edilmelidir. Asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün kaldırılmasını, ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf olmasını talep etmekteyiz." TİSK Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) "Asgari ücret destekleri tüm işletmeleri kapsayacak şekilde devam etsin. Ücret üstündeki vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin. İstihdamı korumak için dengeli bir asgari ucret belirlenmesi her zamankinden daha önemli" açıklamasını yaptı.