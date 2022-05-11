11 Mayıs 2022, Çarşamba
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Son dakika: ABD'de yüksek enflasyon sürüyor! Nisan ayı yıllık enflasyon yüzde 8,3 oldu
Son dakika haberi... ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerini aştı. Peki rakamlar ne diyor? Piyasalar nasıl etkilenecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar değerlendirdi. Coşar, "Bir önce dönemde yüzde 8,5 enflasyon gelmişti. Burada çok sınırlı bir geri çekilme görüyoruz ancak enflasyonun geri çekileceğini söylemek için henüz erken. Geri çekilme durumunu ÜFE'de de görmek lazım. ÜFE ve TÜFE'de bir çekilme görürsek ancak enflasyonda geri çekilme olduğunu söyleyebiliriz." dedi.