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SGK'dan 7 bin anne ve bakıcıya destek

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 15.04.2024 13:13
SGK yürütülen Avrupa Birliği (AB) destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-36 aylık çocuk sahibi 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca ayda 325 euro destek verilecek.
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