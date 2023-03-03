03 Mart 2023, Cuma
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SGK önlerinde EYT YOĞUNLUĞU Başladı! Başvurular nasıl ve nereden yapılıyor? Süre kısıtlaması var mı?
Emeklilikte Yaşa Yakılanlara ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve başvuru süreci başladı. Koşulları yerine getirenler süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. SGK önlerinde yoğunluk başladı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında EYT ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.