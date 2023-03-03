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SGK önlerinde EYT YOĞUNLUĞU Başladı! Başvurular nasıl ve nereden yapılıyor? Süre kısıtlaması var mı?

A Haber
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Giriş: 03.03.2023 10:02
Emeklilikte Yaşa Yakılanlara ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve  başvuru süreci başladı. Koşulları yerine getirenler süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek. SGK önlerinde yoğunluk başladı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında EYT ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.
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