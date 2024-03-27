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Seçim spekülatörleri işbaşında! "Dolar 100 lira olacak", "dolar alın" manipülasyonu neden?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 09:38
31 Mart seçimlerine günler kala kadrolu spekülatörler yeniden devrede. "Dolar 100 lira olacak", "dolar alın" şeklindeki manipülasyonla seçim öncesi "Türk Lirası" üzerinde baskı kurulmak isteniyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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