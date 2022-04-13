Sebze ve meyve fiyatlarında düşüş! Antalya halinde fiyatlar bir haftada yarı yarıya düştü

Türkiye'nin birçok noktasına sebze ve meyvenin gönderildiği Antalya halinde fiyatlar neredeyse yarı yarıya düştü. Fiyatların çıkmasında ve düşmesinde etkiler ne oldu? Halde son fiyatlar ne? Pazara hangi ürün, kaç liradan gönderiliyor? Ürün fiyatlarını etkileyen faktörler ne? Gelişmeleri A Haber muhabiri Yasin Anzerli'nin konuğu olan hal esnafı İsmail Samanlı değerlendirdi.

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