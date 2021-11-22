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Sahte kargocuyla internetten sipariş tuzağı! İnternet alışverişinde nelere dikkat edilmeli?

A Haber
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Giriş: 22.11.2021 11:47
Güncelleme:22.11.2021 11:50
İnternetten yapılan alışverişin artmasıyla birlikte, dolandırıcılık vakaları da çoğaldı. Öyle ki İstanbul'da bir kuaför, çalışanları için kıyafet siparişi verdi ancak kargosu geldiğinde çöple karşılaştı. Peki internetten sipariş verirken nelere dikkat edilmeli? Gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu’nun konuğu olan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.
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