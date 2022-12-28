Rusya’dan Batı’ya petrol misillemesi! Tavan fiyat uygulayana petrol satılmayacak

Avrupa Birliği ve ABD'nin Rus petrolüne tavan fiyat getirmesine Rusya'dan yanıt geldi. Rusya uygulamaya katılan ülkelere petrol sevkiyatını durdurma kararı aldı. Rusya lideri Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, tavan fiyat mekanizması kullanan ülkelere yasaklamalar geliyor. İhracat düzenlemesi 1 Şubat 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek.

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