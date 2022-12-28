28 Aralık 2022, Çarşamba
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Rusya’dan Batı’ya petrol misillemesi! Tavan fiyat uygulayana petrol satılmayacak
Avrupa Birliği ve ABD'nin Rus petrolüne tavan fiyat getirmesine Rusya'dan yanıt geldi. Rusya uygulamaya katılan ülkelere petrol sevkiyatını durdurma kararı aldı. Rusya lideri Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, tavan fiyat mekanizması kullanan ülkelere yasaklamalar geliyor. İhracat düzenlemesi 1 Şubat 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek.