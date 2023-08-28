Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu'nda ABD Merkez Bankası Başkanı Powell’ın açıklamaları küresel piyasalarda nasıl yankılandı? Piyasalar haftaya nasıl başlayacak? Altın ve dövizi nasıl bir seyir bekliyor? Ekonomideki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz değerlendirdi.

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