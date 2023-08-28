28 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Piyasalar haftaya nasıl başlayacak? Altın ve dövizi nasıl bir seyir bekliyor?

Piyasalar haftaya nasıl başlayacak? Altın ve dövizi nasıl bir seyir bekliyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2023 09:07
Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu'nda ABD Merkez Bankası Başkanı Powell’ın açıklamaları küresel piyasalarda nasıl yankılandı? Piyasalar haftaya nasıl başlayacak? Altın ve dövizi nasıl bir seyir bekliyor? Ekonomideki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz  değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altın ve dövizi nasıl bir seyir bekliyor?
Altın ve dövizi nasıl bir seyir bekliyor?
Şimşek’ten sıkı takip mesajı: Yapay zekanın radarında
Şimşek'ten sıkı takip mesajı: Yapay zekanın radarında
Altın piyasasında son durum
Altın piyasasında son durum
Fiyat-gramaj farkına ceza geliyor
Fiyat-gramaj farkına ceza geliyor
Gençlere vergisiz telefonun ayrıntıları
Gençlere vergisiz telefonun ayrıntıları
Kamuda maaş pazarlığı! Süreç nasıl işleyecek?
Kamuda maaş pazarlığı! Süreç nasıl işleyecek?
Doğalgaz keşfinin üzerinden 3 yıl geçti
Doğalgaz keşfinin üzerinden 3 yıl geçti
Bursa’da yenilenebilir enerji yatırımı!
Bursa'da yenilenebilir enerji yatırımı!
Otomobilde fahiş fiyatın önüne geçildi
Otomobilde fahiş fiyatın önüne geçildi
Kiracı ve ev sahipleri için yeni dönem başlıyor!
Kiracı ve ev sahipleri için yeni dönem başlıyor!
Piyasaları ne bekliyor?
Piyasaları ne bekliyor?
Duyuru geldi! Konut kredilerinde yeni karar
Duyuru geldi! Konut kredilerinde yeni karar
Daha Fazla Video Göster