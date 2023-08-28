28 Ağustos 2023, Pazartesi
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Piyasalar haftaya nasıl başlayacak? Altın ve dövizi nasıl bir seyir bekliyor?
Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu'nda ABD Merkez Bankası Başkanı Powell’ın açıklamaları küresel piyasalarda nasıl yankılandı? Piyasalar haftaya nasıl başlayacak? Altın ve dövizi nasıl bir seyir bekliyor? Ekonomideki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz değerlendirdi.