Panama'da geçişlere kuraklık sınırı! Panama Kanalı'nda gemilerin geçiş sayısında sınırlamaya gidildi

Karayipler ile Pasifik okyanusu arasında yer alan Panama Kanalı'nda yaşanan kuraklık, kanaldan geçmeyi bekleyen gemilerin artmasına sebep oldu. Analistler, bu durumun küresel ticareti etkiyebileceği konusunda uyardı.

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