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Panama'da geçişlere kuraklık sınırı! Panama Kanalı'nda gemilerin geçiş sayısında sınırlamaya gidildi

A Haber
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Giriş: 21.08.2023 15:39
Karayipler ile Pasifik okyanusu arasında yer alan Panama Kanalı'nda yaşanan kuraklık, kanaldan geçmeyi bekleyen gemilerin artmasına sebep oldu. Analistler, bu durumun küresel ticareti etkiyebileceği konusunda uyardı.
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