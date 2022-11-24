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Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

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Giriş: 24.11.2022 01:26
Güncelleme:24.11.2022 01:26
Son dakika haberi... Otomobil piyasasını etkileyecek ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Buna göre 16000 CC altı araçlarda alt limit 184 bin TL oldu. İşte yeni matrah oranlarıyla eski oranların karşılaştırılması... .
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