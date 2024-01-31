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MTV ödemesinde bugün son gün

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 11:22
Güncelleme:31.01.2024 11:22
2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde ilk taksit için son gün bugün. Ödemesini yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları anlattı.
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