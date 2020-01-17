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17.01.2020
Milyonlarca SSK ve BağKur emeklisinin zamlı maaş heyecanı! Peki kim ne kadar zam aldı? |Video
Son dakika haberine göre; Milyonlarca SSK ve BağKur emeklisini zam heyecan sardı. SSK emeklileri zamlı maaşlarını bugünden itibaren almaya başladı 25 Ocak'a kadar hesaplara yatmaya devam edecek. Peki hangi SSK emeklisinin maaşı hangi gün yatırılacak? BağKur emeklilerinin zamlı maaşları ne zaman yatırılacak? SSK ve BağKur emeklilerinin maaşlarına ne kadar zam yansıdı? Tüm bu soruların yanıtlarını A Haber muhabiri Elif Saatçioğlu canlı yayında aktardı.
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