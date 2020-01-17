17 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
17.01.2020

Milyonlarca SSK ve BağKur emeklisinin zamlı maaş heyecanı! Peki kim ne kadar zam aldı? |Video

Son dakika haberine göre; Milyonlarca SSK ve BağKur emeklisini zam heyecan sardı. SSK emeklileri zamlı maaşlarını bugünden itibaren almaya başladı 25 Ocak'a kadar hesaplara yatmaya devam edecek. Peki hangi SSK emeklisinin maaşı hangi gün yatırılacak? BağKur emeklilerinin zamlı maaşları ne zaman yatırılacak? SSK ve BağKur emeklilerinin maaşlarına ne kadar zam yansıdı? Tüm bu soruların yanıtlarını A Haber muhabiri Elif Saatçioğlu canlı yayında aktardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Milyonlarca SSK ve BağKur emeklisinin zamlı maaş heyecanı
Milyonlarca SSK ve BağKur emeklisinin zamlı maaş heyecanı
Dolar 5.70'e kadar gerileyecek
"Dolar 5.70'e kadar gerileyecek"
Emeklilerin zamlı maaşları hesaplara yatmaya başladı
Emeklilerin zamlı maaşları hesaplara yatmaya başladı
İŞKUR 100 bin personel alacak!
İŞKUR 100 bin personel alacak!
Merkez Bankası'ndan son dakika faiz kararı!
Merkez Bankası'ndan son dakika faiz kararı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
TOKİ kura çekim tarihi ne zaman?
TOKİ kura çekim tarihi ne zaman?
Türkiye'de artık doğalgaz kesilmeyecek
Türkiye'de artık doğalgaz kesilmeyecek
İŞKUR'dan 1,5 milyon kişiye iş!
İŞKUR'dan 1,5 milyon kişiye iş!
Dolar ne kadar oldu? Altın almalı satmalı mı?
Dolar ne kadar oldu? Altın almalı satmalı mı?
Memurların zamlı maaşları bugün hesaplara yattı
Memurların zamlı maaşları bugün hesaplara yattı
Gıda teröristlerine ağır cezalar geliyor
Gıda teröristlerine ağır cezalar geliyor
Daha Fazla Video Göster