04 Aralık 2025, Perşembe
Asgari ücrette ilk toplantı 12 Aralık’ta! Zam oranı ne olacak?
Giriş: 04.12.2025 09:34
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği tarih belli oldu. Asgari ücret tespit komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak. Asgari ücret rakamı aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantılar sonrasında belli olacak. Yeni ücretin 31 Aralık'a kadar belirlenip 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki asgari ücret için hangi rakamlar konuşuluyor? Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem önemli değerlendirmelerde bulundu.