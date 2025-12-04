Kasım ayında ihracat rekoru

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kasım ayına ait dış ticaret rakamlarını paylaştı. Buna göre, Türkiye 2025 yılında 11 ayın 4’ünde aylık ihracat rekoru kırdı. Bolat, Kasım ayında 22,7 milyar dolarlık mal ihracatıyla yıllıklandırılmış rekor seviyeye ulaşıldığını ve son 12 ayda toplam ihracatın 270,6 milyar dolar ile tarihin en yüksek seviyesine çıktığını belirtti.