04 Aralık 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Kasım ayında ihracat rekoru
Kasım ayında ihracat rekoru

Kasım ayında ihracat rekoru

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 04.12.2025 12:31
Güncelleme:04.12.2025 12:31
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kasım ayına ait dış ticaret rakamlarını paylaştı. Buna göre, Türkiye 2025 yılında 11 ayın 4’ünde aylık ihracat rekoru kırdı. Bolat, Kasım ayında 22,7 milyar dolarlık mal ihracatıyla yıllıklandırılmış rekor seviyeye ulaşıldığını ve son 12 ayda toplam ihracatın 270,6 milyar dolar ile tarihin en yüksek seviyesine çıktığını belirtti.
Kasım ayında ihracat rekoru
ABONE OL
Kasım ayında ihracat rekoru
Kasım ayında ihracat rekoru
Sosyal yardım miktarları ne kadar olacak?
Sosyal yardım miktarları ne kadar olacak?
İşte yeni maaş hesabı
İşte yeni maaş hesabı
Asgari ücrette ilk toplantı 12 Aralık’ta! İşte zam senaryoları
Asgari ücrette ilk toplantı 12 Aralık’ta! İşte zam senaryoları
Milyonların beklediği asgari ücrette geri sayım!
Milyonların beklediği asgari ücrette geri sayım!
Togg’dan yıl sonu kampanyası!
Togg'dan yıl sonu kampanyası!
Gökhan Gönül ve Aref adliyede
Gökhan Gönül ve Aref adliyede
Açık unutulan tırın dorsesi trafik levhasına çarptı
Açık unutulan tırın dorsesi trafik levhasına çarptı
Gönül’ün de bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
Gönül'ün de bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kira enflasyonunda gerileme bekliyoruz
"Kira enflasyonunda gerileme bekliyoruz"
Ekonomimiz 21 çeyrektir büyüyor
"Ekonomimiz 21 çeyrektir büyüyor"
Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Canlı yayında anlattı
Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Canlı yayında anlattı
Daha Fazla Video Göster