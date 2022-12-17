Milli İHA’lar Afrika ve Asya yolcusu

Türkiye Yerli ve Milli projelerle savunma sanayiinde dünyanın dikkat çeken ülkelerinden biri haline geldi. Bu durum ihracatın da önünü açtı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen atak, HÜRKUŞ, ANKA ve AKSUNGUR, yeni sözleşmelerle Afrika, Asya ve Avrupa’ya ihracata hazırlanıyor