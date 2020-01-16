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16.01.2020

Merkez Bankası'ndan son dakika faiz kararı! Faizler ne kadar oldu? Faiz indirimi devam edecek mi?

Son dakika haberi: Merkez Bankası 2020 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 75 baz puan düşürerek yüzde 12'den yüzde 11,25'e çekti. Peki faizler daha da düşecek mi? Faizler tek haneli rakamlara inecek mi? A Haber canlı yayınında konuşan Stratejist Cüneyt Paksoy önemli değerlendirmelerde bulundu.

Faizlerin tek haneye ineceğini ifade eden Paksoy, "2020'nin tamamında faizlerin inmesi bir beklenti. YEP'in hedefi 2020'nin ikinci yarısından itibaren enflasyonun 10'ların altına 9'lara 8,5'lara doğru inmesi. Merkez Bankası da kendini onlara pivotlayacaktır." dedi.

Başkan Erdoğandan 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısında flaş faiz açıklaması BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "2019 YILI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI"NDA FLAŞ FAİZ AÇIKLAMASI

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FAİZ MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalar bulundu. Başkan Erdoğan faiz konusunda, "Faizin kademeli olarak inmesi için ihtiyaç duyulan adımları attık. İnmesi gerekir dedik ve hamdolsun, indi, iniyor ve bugün de yine bir açıklama yapılacak. Yeni ekonomi programında enflasyonun bu yıl %8.5'e, program sonunda da %4.9'a düşmesini hedefliyoruz." dedi.

FAİZLER TEK HANEYE İNECEK

Başkan Erdoğan daha önce yaptığı faiz açıklamasında ise, Türkiye'nin yakında faiz oranlarını tek haneli rakamlara indireceğini ve ardından enflasyonun da tek hanelere ineceğini ifade etti. Erdoğan, "En kısa zamanda faiz oranlarını tek haneli rakamlara indiriyoruz ve indireceğiz. Bu tek haneli rakamlara indikten sonra enflasyon da tek haneli rakamlara inecek." dedi.

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