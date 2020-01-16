Başkan Erdoğan'dan "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda flaş faiz açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "Faizin kademeli olarak inmesi için ihtiyaç duyulan adımları attık. İnmesi gerekir dedik ve hamdolsun, indi, iniyor ve bugün de yine bir açıklama yapılacak. Yeni ekonomi programında enflasyonun bu yıl %8.5'e, program sonunda da %4.9'a düşmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalar bulundu. Başkan Erdoğan faiz konusunda, "Faizin kademeli olarak inmesi için ihtiyaç duyulan adımları attık. İnmesi gerekir dedik ve hamdolsun, indi, iniyor ve bugün de yine bir açıklama yapılacak. Yeni ekonomi programında enflasyonun bu yıl %8.5'e, program sonunda da %4.9'a düşmesini hedefliyoruz." dedi.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

FAİZ AÇIKLAMASI

Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 950 milyar dolarlara kadar çıkartarak 4 kat artırdık. Kararlı ve güçlü bir duruş sergileyerek döviz kurunu istikrarlı bir çizgiye oturttuk. Faizin kademeli olarak inmesi için ihtiyaç duyulan adımları attık. İnmesi gerekir dedik ve hamdolsun, indi, iniyor ve bugün de yine bir açıklama yapılacak.

2003 yılı öncesin 16 yılda, yıllık enflasyon ortalaması, faiz itibariyle söylüyorum, 68.7 seviyesindeyken, 2003'ten bu yana ortalama %10.3 olarak gerçekleşti. Yeni ekonomi programında enflasyonun bu yıl %8.5'e, program sonunda da %4.9'a düşmesini hedefliyoruz.

YENİDEN BÜYÜME DÖNEMİ

Ülkemiz yeniden büyüme dönemine girdi. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 105 milyar doların üzerine çıktı. Birileri konuşuyor, her şey ortada. Ekonomik göstergelerin tamamı önümüzdeki dönem için olumlu gelişmeler olacağını gösteriyor.

Uluslararası yatırımlarda ülkemiz oldukça iyi konumda yer almayı sürdürüyor. Doğrudan yatırımlar 217 milyar doları aşmış bulunuyor. Türkiye iş yapma kolaylığı endeksinde 10 basamak yükseldi. Dış ticaretimiz 180.6 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığımız %44.9 oranında azaldı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ

Milli Teknoloji Hamlemize hız verdik. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobil prototipini milletimizin takdirine sunduk. Türkiye'nin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine bir adım daha yaklaştık. Gemlik ilçemizde ilk etapta 1 milyon metrekarelik alana kurulacak fabrika ile üretim orada yapılacak.

Yatırım teşvikleri sayesinde toplamda 212 binin üzerinde ilave istihdam oluşturacağız. KOBİ'lerimize KOSGEB aracılığıyla 2.3 milyar TL'lik destek sağladık."