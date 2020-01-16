16 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan'dan "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda flaş faiz açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2020 Güncelleme Tarihi: 16.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ FAİZ AÇIKLAMASI

Başkan , "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "Faizin kademeli olarak inmesi için ihtiyaç duyulan adımları attık. İnmesi gerekir dedik ve hamdolsun, indi, iniyor ve bugün de yine bir açıklama yapılacak. Yeni ekonomi programında enflasyonun bu yıl %8.5'e, program sonunda da %4.9'a düşmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan , Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalar bulundu. Başkan Erdoğan konusunda, "Faizin kademeli olarak inmesi için ihtiyaç duyulan adımları attık. İnmesi gerekir dedik ve hamdolsun, indi, iniyor ve bugün de yine bir açıklama yapılacak. Yeni ekonomi programında enflasyonun bu yıl %8.5'e, program sonunda da %4.9'a düşmesini hedefliyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'dan 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısında flaş faiz açıklaması BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "2019 YILI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI"NDA FLAŞ FAİZ AÇIKLAMASI

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

FAİZ AÇIKLAMASI

Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 950 milyar dolarlara kadar çıkartarak 4 kat artırdık. Kararlı ve güçlü bir duruş sergileyerek döviz kurunu istikrarlı bir çizgiye oturttuk. Faizin kademeli olarak inmesi için ihtiyaç duyulan adımları attık. İnmesi gerekir dedik ve hamdolsun, indi, iniyor ve bugün de yine bir açıklama yapılacak.

2003 yılı öncesin 16 yılda, yıllık ortalaması, faiz itibariyle söylüyorum, 68.7 seviyesindeyken, 2003'ten bu yana ortalama %10.3 olarak gerçekleşti. Yeni ekonomi programında enflasyonun bu yıl %8.5'e, program sonunda da %4.9'a düşmesini hedefliyoruz.

YENİDEN BÜYÜME DÖNEMİ

Ülkemiz yeniden büyüme dönemine girdi. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 105 milyar doların üzerine çıktı. Birileri konuşuyor, her şey ortada. Ekonomik göstergelerin tamamı önümüzdeki dönem için olumlu gelişmeler olacağını gösteriyor.

Uluslararası yatırımlarda ülkemiz oldukça iyi konumda yer almayı sürdürüyor. Doğrudan yatırımlar 217 milyar doları aşmış bulunuyor. iş yapma kolaylığı endeksinde 10 basamak yükseldi. Dış ticaretimiz 180.6 milyar dolara yükseldi. açığımız %44.9 oranında azaldı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ

Milli Teknoloji Hamlemize hız verdik. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobil prototipini milletimizin takdirine sunduk. Türkiye'nin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine bir adım daha yaklaştık. Gemlik ilçemizde ilk etapta 1 milyon metrekarelik alana kurulacak fabrika ile üretim orada yapılacak.

Yatırım teşvikleri sayesinde toplamda 212 binin üzerinde ilave istihdam oluşturacağız. 'lerimize aracılığıyla 2.3 milyar TL'lik destek sağladık."

Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi açıklaması: İçini gezdiğinizde... BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CUMHURBAŞKANLIĞI KÜTÜPHANESİ AÇIKLAMASI: İÇİNİ GEZDİĞİNİZDE...
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: İstanbul, Konya, Kocaeli, Tekirdağ, İzmir... SON DAKİKA HABERİ: BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ: İSTANBUL, KONYA, KOCAELİ, TEKİRDAĞ, İZMİR...
Son dakika: Başkan Erdoğan: Yeni şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN: YENİ ŞAHLANIŞ DÖNEMİNİN KAPILARINI AÇIYORUZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN