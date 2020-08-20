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Merkez Bankası flaş karar aldı! Zorunlu karşılıkları artırdı | Peki bu karar ne anlama geliyor? İşte yanıtı

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Giriş: 20.08.2020 15:05
Güncelleme:20.08.2020 15:06
TL'de yaşanan sert değer kayıpları sonrasında sıkılaştırma adımlarına hız veren Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Politika faizini yüzde 8,25'te bırakan TCMB, "mevcut sıkılaştırma yönetimi" ile yola devam edileceği mesajını verdi. Öte yandan TCMB, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarının artırılmasına karar verdi. Peki bu karar ne anlama geliyor? Stratejist Cüneyt Paksoy Merkez Bankası tarafından alınan bu kararının ne anlama geldiğini A Haber canlı yayınında anlattı.
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