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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faizi 42,5’e yükseltti | Karar ne anlama geliyor? Uzmanlar A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2023 14:30
Son dakika haberleri... Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Aralık ayı toplantısının ardından politika faizine ilişkin yeni kararını paylaştı. Buna göre Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5 seviyesine çekti. Karar ne anlama geliyor? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Stratejist Cüneyt Paksoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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