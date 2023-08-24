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Merkez Bankası faiz kararı sonrası döviz ve altında düşüş!

A Haber
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Giriş: 24.08.2023 16:16
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkarıldı. Piyasalar Merkez Bankası’nın faiz kararına ne tepki verdi? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner A Haber'de değerlendirdi.
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