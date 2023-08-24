Merkez Bankası faiz kararı sonrası döviz ve altında düşüş!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkarıldı. Piyasalar Merkez Bankası’nın faiz kararına ne tepki verdi? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner A Haber'de değerlendirdi.

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