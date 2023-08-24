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Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Borsa... Altın... Döviz... Piyasalar ne durumda? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 24.08.2023 10:12
Borsa altın ve dövizde bugün nasıl bir seyir bekleniyor? Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. Beklentiler ne yönde? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Borsa, altın, döviz... İşte beklentiler BORSA, ALTIN, DÖVİZ... İŞTE BEKLENTİLER

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