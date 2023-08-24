24 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Borsa... Altın... Döviz... Piyasalar ne durumda? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Borsa... Altın... Döviz... Piyasalar ne durumda? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 24.08.2023 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023
ABONE OL
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Borsa... Altın... Döviz... Piyasalar ne durumda? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Borsa altın ve dövizde bugün nasıl bir seyir bekleniyor? Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. Beklentiler ne yönde? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Merkez Bankasıbugün faiz kararını açıklayacak. Beklentiler ne yönde? Borsa, altın ve dövizde bugün nasıl bir seyir bekleniyor?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Borsa... Altın... Döviz... Piyasalar ne durumda? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

İŞLEM HACMİNDE YÜKSELİŞLER VAR

Borsa İstanbul ağustos ayını genel olarak sakin geçirdi. Haziran ve temmuzda daha hızlı yükselişler vardı. Bu hafta da yine rekor geldiğini gördük. 7 bin 903 puana kadar yükselişler gerçekleşti. Bir miktar düşüş beklentisi yoğunlaştığı için daha sakin bir borsa görüyoruz ama işlem hacmi açısından da rekorlar kırılıyor. İşlem hacminde yükselişler var.

Genel olarak piyasanın totaline baktığımızda getiri arayışı içerisinde olan yatırımcıların borsayı tercih ettiğini gözlemliyoruz.

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Borsa... Altın... Döviz... Piyasalar ne durumda? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

MB FAİZ KARARI NE OLACAK?

Bugün Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Büyük ihtimalle yüzde 17,5'lardan yüzde 20'lere faiz oranının yükselmesini bekliyoruz.

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Borsa... Altın... Döviz... Piyasalar ne durumda? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

ALTERNATİFSİZ YATIRIM ARACI

Bunların hepsi önümüzdeki süreçte kurun sabit kalmış olması dar bir bantta hareket etmiş olması altının son zamanlardaki düşüş hareketi bir miktar borsayı alternatifsiz bir yatırım aracı haline getiriyor. Halka arzlara da ciddi talep geldiğini görüyoruz. Bu noktada da zaten 6 milyonu da aşan yatırımcı sayımız var borsada. Borsada alternatifsiz bir şekilde devam edeceğini söyleyebiliriz.

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Borsa... Altın... Döviz... Piyasalar ne durumda? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

DÜZELTME HAREKETİ GELEBİLİR

Tabii zaman zaman düşüşler olacaktır. 7 bin 500 puanı bugün yakından takip edeceğiz. 7 bin 500 puanın altında 7 bin seviyelerine kadar bir boşluk var bir düzeltme hareketi gelebilir ciddi anlamda bu noktada temkinli olmakta özellikle yeni yatırımcıların panik yapmamalarında fayda var.

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Borsa... Altın... Döviz... Piyasalar ne durumda? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Orta ve uzun vadede baktığımızda 7 bin 900'ün üzerinde artık 8 bin kanalı açılmış olacak. 8 bin – 8 bin 500'e kadar yükselişler gerçekleşebilir.

Borsa pozitif tarafta en azından 7 bin seviyesinin üzerinde kaldığı sürece pozitif seyir devam edebilir diyebiliriz.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA