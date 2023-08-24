Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Borsa... Altın... Döviz... Piyasalar ne durumda? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

İŞLEM HACMİNDE YÜKSELİŞLER VAR

Borsa İstanbul ağustos ayını genel olarak sakin geçirdi. Haziran ve temmuzda daha hızlı yükselişler vardı. Bu hafta da yine rekor geldiğini gördük. 7 bin 903 puana kadar yükselişler gerçekleşti. Bir miktar düşüş beklentisi yoğunlaştığı için daha sakin bir borsa görüyoruz ama işlem hacmi açısından da rekorlar kırılıyor. İşlem hacminde yükselişler var.

Genel olarak piyasanın totaline baktığımızda getiri arayışı içerisinde olan yatırımcıların borsayı tercih ettiğini gözlemliyoruz.