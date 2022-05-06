06 Mayıs 2022, Cuma
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Memur zammı ve emekli zammı ne kadar olacak? Emekli ve memura enflasyon farkı | İşte zamlı maaşlar
Milyonlarca emekli ve memurlar için temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 4 aylık enflasyon oranı belli oldu. Buna göre, SSK, Bağ-Kur emeklilerine yüzde 31.71, memur ve memur emekliliklerine yüzde 24.71 enflasyon zammı imkânı doğdu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.