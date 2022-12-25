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Memur ve emeklilere zam oranı ne olacak? Uzman isim net rakam verdi

A Haber
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Giriş: 25.12.2022 11:14
EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak? EYT'de yaş sınırı olacak mı? EYT ne zaman çıkacak? Asgari ücrette beklenti karşılandı mı? Ara zam yapılacak mı? Memur ve emeklilere zam oranı ne kadar olacak? Çalışanların vergi dilimleri konusunda bir düzenleme yapılacak mı? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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