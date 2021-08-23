Memur ve emekli maaş zammı belli oldu! Memura 2022’de yüzde 12 zam | 3600 ek gösterge açıklaması

Son dakika haberi... 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren zam oranları belli oldu. Memur ve emekli zammı 2022'de ne kadar olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Vedat Bilgin: (Memur ve memur emeklilerin zam oranı) "Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık bir uzlaşma zemini oluştu. Ülkemize hayırlı olsun" dedi. Bakan Bilgin "2022 ilk yarısı için yüzde 5 ikinci yarısında yüzde 7 zam yapılacak. 2023 ilk 6 ayında yüzde 8, ikinci 6 ayında yüzde 6 zam yapılacak" dedi. Bakan Bilgin ayrıca: "3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır. Seyyanen zam yok onun yerine sendika üyesi olan çalışanlarımızın ücretini 400 liraya çıkardık." dedi.

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