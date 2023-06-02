Mayıs ayında rekor ihracat

Mayısta tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı. İhracat %14,4 oranında artışla 21 milyar 651 milyon dolar oldu. A Para ekibinden Rıfat Fırat ayrıntıları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN