08 Şubat 2022, Salı
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Londra’da yabancı yatırımcılarla toplantı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide Türkiye modelini dünyaya anlatmak için kolları sıvadı. Bakan Nebati, yeni ekonomi modeli ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatma amacıyla Londra'ya gitti. Bakan Nebati, “Türkiye ekonomi modelimi açıklamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.