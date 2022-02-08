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Londra’da yabancı yatırımcılarla toplantı

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Giriş: 08.02.2022 15:43
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide Türkiye modelini dünyaya anlatmak için kolları sıvadı. Bakan Nebati, yeni ekonomi modeli ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatma amacıyla Londra'ya gitti. Bakan Nebati, “Türkiye ekonomi modelimi açıklamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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Londra’da yabancı yatırımcılarla toplantı
Londra’da yabancı yatırımcılarla toplantı
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