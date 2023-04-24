Kuzey Marmara Otoyolu'nda geçiş rekoru! A Haber'de anlattı

Yüzde 50 artışla Kuzey Marmara Otoyolu'nda geçiş rekoru kırıldı. KMO Bakım İşletme Direktörü Atilla Akbelen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akbelen, “Ramazan Bayramı sürecince farklı illere giden yol kullanıcılarımız yaklaşık 1.750 adet araç geçişiyle Kuzey Marmara Otoyolu’nda bu sene rekora imza attılar. Geçen yıla göre bu sene yüzde 50 bir artış görüldü.” dedi.

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