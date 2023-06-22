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Konut satışı ve devri noterde yapılabilecek! Ev alım-satımında yeni dönem

A Haber
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Giriş: 22.06.2023 13:07
Tapu işlemi satışı veya devri yaptırırken uzun süren işlemler vakit kaybını neden oluyordu. Artık yeni bir düzenleme devreye giriyor. 1 Temmuz itibariyle bu işlemler noterden yapılabilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan hukukçu Sedef Selçuk anlattı.
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