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Karadeniz gazı için geri sayım başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.04.2023 14:49
İstanbul'un Fethinin 567. Yılında Karadeniz'e uğurlanan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye'nin önünde yeni bir sayfa açtı. Milli enerji çağına giden yolda 710 milyon metreküp gaz şebekeye verilecek. İşte Karadeniz gazının serüveni.
Karadeniz gazı için geri sayım başladı
Karadeniz gazı için geri sayım başladı
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