15 Nisan 2023, Cumartesi
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Karadeniz gazı için geri sayım başladı
İstanbul'un Fethinin 567. Yılında Karadeniz'e uğurlanan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye'nin önünde yeni bir sayfa açtı. Milli enerji çağına giden yolda 710 milyon metreküp gaz şebekeye verilecek. İşte Karadeniz gazının serüveni.