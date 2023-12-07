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Kalyon PV güneş paneli üretiminde öncü! Güneş enerjisi paneli nasıl üretiliyor?

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Giriş: 07.12.2023 16:56
Güneş enerjisi en temiz yenilenebilir enerji kaynağı. İlk entegre yerli güneş paneli üretim fabrikası Kalyon PV Ankara'da bulunuyor. Bu alanda sadece Türkiye'de değil, dünyada da öncü olan fabrika, kapılarını gazetecilere açtı. İşte her aşamasıyla güneş paneli üretimi...
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Kalyon PV güneş paneli üretiminde öncü
Kalyon PV güneş paneli üretiminde öncü
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