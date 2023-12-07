Kalyon PV güneş paneli üretiminde öncü! Güneş enerjisi paneli nasıl üretiliyor?

Güneş enerjisi en temiz yenilenebilir enerji kaynağı. İlk entegre yerli güneş paneli üretim fabrikası Kalyon PV Ankara'da bulunuyor. Bu alanda sadece Türkiye'de değil, dünyada da öncü olan fabrika, kapılarını gazetecilere açtı. İşte her aşamasıyla güneş paneli üretimi...

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